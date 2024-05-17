Фото, видео: 5-tv.ru

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Предварительно, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Семь человек пострадали при взрыве в академии имени Буденного в Петербурге. Два из них, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии, им оказывается помощь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказали в администрации Калининского района, информация о громком хлопке поступила от неизвестного гражданина. Он уточнил, что звук был слышен со стороны площадки с мусорными контейнерами.

Причины происшествия сейчас выясняются оперативными службами. На данный момент точно известно, что речь не идет о прилете БПЛА или иной причине террористического характера. Об этом написал губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв.