МВД России объявило в розыск блогера Бакалейко* по уголовной статье

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Журналиста и блогера Богдана Бакалейко* МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно из базы ведомства.

В беседе с ТАСС источник агентства уточнил, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что Бакалейко Минюст России внес в список иностранных агентов 23 марта 2023 года, в том числе за распространение материалов, порочащих работу органов государственной власти, а также осуждение специальной военной операции России на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савеловский суд Москвы оштрафовал экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на 40 тысяч рублей за публикацию без плашки иноагента.

* — признан в России иноагентом.



