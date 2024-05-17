Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро

Суд в России арестовал активы UniCredit Bank AG по иску «РусХимАльянса»

Фото: Лиходеев Семен / ТАСС

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Инстанция наложила арест на ценные бумаги, денежные средства и недвижимость.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен) на сумму почти 463 миллиона евро. Информация об этом появилась в арбитражной картотеке.

Арестованы оказались ценные бумаги, денежные средства и недвижимое имущество. Доли «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант» арбитражный суд также арестовал.

В 2021 году ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», «РусХимАльянс», консорциум Linde заключили ЕРС-контракт. Компании должны были строить в Ленинградской области газоперерабатывающий завод. Однако из-за санкций Евросоюза Linde приостановил работы, несмотря на уже перечисленный на счет компании аванс.

Несколько банков, выступающих гарантами, отказались выполнять свои обязательства. После этого «РусХимАльянс» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски в их адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры.