Стрелявший в премьера Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая

Фото: JAKUB GAVLAK / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На субботу назначено первое слушание по делу о покушении на политика.

Приговор стрелявшему в премьера Словакии Роберта Фицо Юраю Цинтулы Специализированный уголовный суд (СУС) вынесет в субботу в городе Пезинок. Об этом сообщило братиславское издание Pravda.

«СУС в субботу на заседании в городе Пезинок должен принять решение о мере наказания для стрелявшего в премьера 71-летнего пенсионера Юрая Цинтулы. Обвиняемому грозят 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — отмечается в сообщении.

По словам обвиняемого, он намеревался ранить премьера. Убийство он, якобы, не планировал. Более того, он более 30 лет хранил оружие на законных основаниях, отмечается в издании Pravda.

Сразу после задержания он раскрыл причину нападения. Цинтула был якобы не согласен с политикой правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Фицо на покушение. Политик сообщил, что удивился тому, насколько быстро все произошло.