Офис генсека ООН отказался давать оценку агрессивным действиям посла Норвегии

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

«Шабаши» европейских дипломатов в центре Москвы впредь нужно пресекать, считает политолог Виталий Колпашников.

В офисе генерального секретаря ООН отказались комментировать агрессивный поступок норвежского посла в России Роберта Квиле, толкнувшего журналиста «Известий» Артура Ишпулатова.

«У меня нет никакой информации по этому поводу, и я не хотел бы давать никаких комментариев», — ответил на запрос 5-tv.ru заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Инцидент с участием Квиле произошел в центре Москвы во время митинга против конференции «День Европы», организованной послом Евросоюза в РФ Роланом Галарагом.

Ишпулатов исполнял профессиональные обязанности — освещал действия активистов, когда проходивший мимо него норвежский дипломат Квиле агрессивно оттолкнул журналиста. Инцидент попал на видео.

Руководитель Центра изучения политических элит Виталий Колпашников в комментарии 5-tv.ru заявил, что подобные собрания европейских послов, на которых, по его мнению, обсуждаются очередные антироссийские акции, необходимо запрещать.

«Активисты считают кощунственным проведение вот этого сборища в центре Москвы в те самые часы и дни, когда из оружия, поставляемого из стран Евросоюза, ведется огонь по российским мирным городам и гражданам. Мы считаем, что на руках в том числе этих людей (послов ЕС — Прим. ред.) — кровь наших граждан», — подчеркнул политолог.

Колпашников уверен, что цель собраний европейских дипломатов одна: организация в России «цветной революции», наподобие той, что в свое время провела на Украине киевская хунта и которую сейчас пытаются провести в Грузии.

«Они (западные политики и дипломаты — Прим. ред.) с 2022 года не скрывают, что их основная цель — вызвать в России смуту, волнение, революционную ситуацию, чтобы Россия ослабла, и они могли навязывать ей свои установки», — заявил эксперт.

По мнению Колпашникова, со стороны российских властей было бы логичным не допускать подобных собраний, что стало бы ответом на такие же действия европейских правительств по отношению к российским гражданам и дипломатам.

Политолог напомнил, что в странах ЕС россияне сейчас массово ограничиваются в правах, преследуются и заключаются в тюрьмы, у них изымают имущество, их незаконно выдворяют с территорий европейских стран.

«Поэтому если мы впредь будем запрещать подобные сборища, я думаю, в этом ничего предосудительного не будет. Они делают то же самое. По крайней мере, наш МИД, органы власти могут анонсировать, что проведение таких акций впредь нежелательно. И не только в Москве, но и в других российских городах», — отметил Калашников.

Он также указал на то, что в странах ЕС, особенно в Прибалтике, регулярно проходят собрания так называемых релокантов, где они от имени некой мифической оппозиции провозглашают антироссийские лозунги и намерения. При этом власти ЕС активно им потакают, оказывают содействие в проведении мероприятий.

В то же время пророссийские акции оказываются в Европе под запретом. Колпашников обратил внимание на то, как во многих странах ЕС были запрещены даже атрибуты в День Победы — георгиевские ленты и Знамя Победы

«Мы видим, что там какое-то пророссийское мероприятие вообще невозможно провести. Однако же у нас в центре Москвы проводят совершенно антироссийские акции, где обсуждается стратегия дальнейших действий внутри России. Я думаю, надо пресекать эти шабаши европейских послов в дальнейшем и не допускать их на нашей территории», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Норвегии назвали сфабрикованным видео, на котором посол страны проявляет агрессию по отношению к российскому журналисту.