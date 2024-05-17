В московском метро пройдет парад поездов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Участником станет и состав «Москва-2024» — новейший поезд, который курсирует на Замоскворецкой линии.

В честь 89-летия московского метро в подземке пройдет парад поездов: девять составов разных эпох будут ходить по БКЛ в выходные. Об этом в своем Telegram написал мэр Сергей Собянин.

Среди поездов, которые примут участие в параде, — «Номерной», «Еж3», «Русич», «Москва» и «Москва-2020». При этом впервые там появится модификация поезда «Ока», которую из-за расцветки называют «Баклажаном». Именно в ней появился сквозной проход.

Участником станет и состав «Москва-2024» — новейший поезд, который курсирует на Замоскворецкой линии.

Возглавит парад ретропоезд «Сокольники», который спроектировали к 75-летию московского метро, «чтобы показать, как выглядели первые вагоны», рассказал Собянин. По его словам, те, у кого не получится прокатиться в этом поезде по БКЛ, смогут это сделать в любой день на Сокольнической линии.