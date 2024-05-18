Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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Специалисты напоминают — гипертония сегодня не приговор.

Оказывается, повысить давление могут даже телефонные разговоры. Российские врачи раскрыли несколько новых деталей о причинах гипертензии. Если вы болтаете больше, чем полчаса в неделю, то риск обострения повышается почти на 15%.

А еще напрямую на давление влияет кариес. У тех, кто регулярно чистит зубы, значительно снижается вероятность инсульта и инфаркта. Но врачи все равно напоминают — гипертония сегодня не приговор. Просто нужно регулярно принимать лекарства, и тогда с вами все будет в порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, чем для организма человека опасны резкие изменения погоды.