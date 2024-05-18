«Чудовище в перьях» вернулось на ТВ: Поплавская разнесла участников «голой» вечеринки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Гости столичного «шабаша» после их отмены снова появились в эфирах, но простили ли их?

Актриса Яна Поплавская нелицеприятно высказалась о возвращении на федеральные телеканалы знаменитостей, принявших участие в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

«Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», —приводит слова Поплавской KP.RU.

Конкретные имена актриса называть не стала. Оно не требуется, ведь список приглашенных на «голую» вечеринку всем известен, да и телевизор многие смотрят.

После вечеринки Ивлеевой несладко пришлось всем ее участникам. В отношении многих были начаты проверки. Однако серьезнее ударило по их карманам то, что звезд начали «отменять» прямо перед Новым годом. Они могли бы заработать на корпоративах и праздничных концертах миллионы рублей, однако контракты с ними были разорваны. По данным СМИ и слухам, гости «шабаша», в частности Филипп Киркоров, понесли «королевские убытки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Стас Садальский высказался о вызвавшей общественный резонанс вечеринке Насти Ивлеевой. По его словам, ему стыдно за элиту России и он был очень удивлен, увидев некоторых уважаемых знаменитостей.