Смертельный челлендж: подросток на спор съел острые чипсы и умер

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Семья обвинила в смерти мальчика производителя снеков.

В штате Массачусетс погиб 14-летний подросток, который съел очень острый чипс в рамках челленджа, популярного в социальных сетях. Об этом пишет Associated Press.

Харрис Волоба принял участие в челлендже от одной компании по производству чипсов. Правила очень просты: надо приобрести тот самый острый снек и съесть его. Такой конкурс проводится уже не один год, и из раза в раз состав добавок меняется, а степень жгучести повышается.

Подросток проглотил чипс в школе. Вскоре он пожаловался на острую боль в животе. Дома он потерял сознание, и его мама вызвала «скорую», но было уже поздно.

По предварительным данным, Харрис умер от остановки сердца из-за высокого содержания капсаицина — специального компонента, придающего перцу чили остроту. Его содержание в продукте было высоким.

Точные причины смерти еще выясняются, но семья уже обвинила компанию. Сейчас производитель прекратил продажу этих снеков.

Ранее 5-tv.ru сообщил какие продукты могут вызвать онкологию, сердечно-сосудистые, психические и желудочно-кишечными болезни.