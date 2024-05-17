Страдают почти все: чем опасен недостаток йода в организме

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Кому стоит особенно внимательно следить за уровнем этого элемента в организме?

Минздрав России с 1 сентября этого года планирует расширить список продуктов, которые будут обогащены йодом. Пока в РФ йодируются лишь некоторые виды соли, хлебобулочные и молочные изделия. Почему важно поддерживать количество этого элемента в норме, рассказали эксперты в беседе с KP.RU.

По словам академика РАН Виктора Тутельяна, в российской воде, почве и мясе содержится очень мало йода. Специалист отметил, что в СССР йодировали почти всю соль, и заболевания щитовидной железы встречались намного реже.

«Дефицит йода особенно сказывается на умственных способностях детей и подростков до 18 лет — их познавательные, когнитивные функции в значительной степени зависят от обеспеченности йодом. И это только верхушка айсберга», — рассказал академик.

Виктор Тутельян добавил, что самый простой способ избавиться от йододефицита — добавить в рацион йодированную соль. При недостатке этого элемента могут возникнуть проблемы в работе щитовидной железы, а это, в свою очередь, повлечет за собой сбои во всех системах организма.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, из-за чего может возникнуть йододефицит. По ее словам, среди влияющих факторов можно выделить беременность, проживание в йододефицитном регионе (а это практически вся территория России), недостаток данного элемента в рационе и селена, чрезмерное употребление алкоголя и курение, прием оральных контрацептивов и избыток употребления нарушающих метаболизм гормонов щитовидной железы веществ. В группу риска попадают также подростки и молодежь.

Чтобы повысить уровень йода, доктор посоветовала налегать не только на морепродукты, но и на «зеленую» еду.

«Чаще ешьте рыбу и зеленый салат, осенью съедайте после завтрака или обеда спелую хурму. А круглый год — парочку грецких орехов в день. И да, йодированной солью нужно досаливать готовые блюда в тарелке, а не готовящиеся на плите», — порекомендовала Павлова.

Врач предупредила, что с йодосодержащими продуктами не стоит перебарщивать тем, у кого диагностирована гиперфункция щитовидной железы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в России образовался дефицит лекарств и йода.