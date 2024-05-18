Пища для ума: что нужно съесть перед экзаменами

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Костин; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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«Правильные» продукты стимулируют мозг, а также помогают сосредоточиться, снижая нервозность и беспокойство. О них рассказал нутрициолог.

Приближается время экзаменов, и каждый студент или ученик желает максимально подготовиться к волнительному дню. Одним из ключевых аспектов успешного прохождения аттестации является правильное питание. Оно может повлиять не только на уровень концентрации и внимания, но и на общее состояние организма.

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru рассказала, что необходимо подумать о своем питании задолго до экзамена, потребляя полезные продукты на регулярной основе. Если этого сделать не удалось, на помощь придут экстренные продукты.

Например, это различные виды орехов. Они содержат полезные жиры, йод, омегу-3 и селен. Все эти компоненты обеспечивают нормальную работу щитовидной железы, а именно она отвечает за производство энергии в организме.

Успешно сдать экзамен также помогут сухофрукты. Однако важно обращать внимание на качество этого продукта и его срок годности. Сухофрукты улучшают проникновение глюкозы в клетки, а также содержат много хрома, который обеспечивает организм энергией.

По мнению специалиста, важнейшим продуктом для улучшения памяти является рыба.

«В рыбе много фосфора, а он, как известно, благоприятно влияет на память и необходим для нормальной работы мозга. Там есть омега-3 — жирные кислоты. Если мы говорим о жирной рыбе, помимо жирных кислот, там много чего есть хорошего. Там есть белок, витамин D и витамины группы В», — отмечает эксперт.

Помимо этого, важно употреблять продукты, в которых содержится цинк. Его можно найти в мясе, печени, тыквенных семечках, фруктах, ягодах, бобовых.

Врач советует также съесть перед экзаменом темный шоколад, который будет способствовать синтезу эндорфинов в организме и придаст бодрости.

«Кусочек темного шоколада можно съесть с какао, либо выпить с кофе. Кофе тоже даст энергию», — добавила Соломатина.

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