Дирижер болезни: названы главные причины ожирения у человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Какой орган отвечает за набор лишних килограммов и можно ли взять ситуацию под контроль?

Избыточный вес у человека возникает из-за многих причин, среди которых — особые гормоны. Об этом гинеколог и врач-эндокринолог Хадишат Бопхоева рассказала в эксклюзивном комментарий 5-tv.ru.

Один из главных виновников ожирения таится в щитовидной железе, которая регулирует метаболизм. Все идет по цепочке — дефицит йода в организме приводит к гипотиреозу, он вызывает хроническую усталость, отечность, замедление метаболизма и, как итог, набор избыточной массы тела. Повышенное содержание гормона пролактина также способствует ожирению — он поднимается в ответ на стресс, бессонницу, прием антидепрессантов и контрацептивов.

«Повышенный пролактин приводит к усталости, к отечности, выпадению волос и к набору избыточной массы тела», — отметил врач-эндокринолог.

С дефицитом половых гормонов сталкиваются как мужчины, так и женщины после 45 лет — избыточный жир накапливается в центральной части живота и впоследствии становится железой. Организм откладывает его в целях поддержания сердечно-сосудистой системы.

Стрессовые ситуации у человека также провоцируют выброс сахара, организму нужно его связать инсулином и ввести в клетку. В ответ поджелудочная железа синтезирует большое количество инсулина, который откладывается в жировой спасательный круг. Так организм защищается от истощения.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты «убивают» щитовидную железу, провоцируя ожирение и аритмию. Некоторые врачи советуют пожилым людям есть специальное мясо, которое поможет сохранить здоровье.