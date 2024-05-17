Могила утопает в цветах: журналиста Максима Коненко похоронили

Фото, видео: 5-tv.ru

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Присутствующие прощались с ним со слезами на глазах.

На кладбище Губцево состоялось захоронение журналиста Максима Кононенко после церемонии прощания в храме Живоначальной Троицы, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

Гроб Кононенко поднесли к месту захоронения, где уже собралось много людей, которые не могли сдержать слез.

Его друзья, близкие и бывшие коллеги пришли, чтобы проводить в последний путь и сказать несколько слов на прощание. На могиле журналиста установили его фотографию на деревянном кресте. А огражденную территорию заполнили венками и цветами.

Кононенко умер на 54-м году жизни, он почувствовал недомогание и боли в животе. Его сына вызвал скорую помощь, но медики не смогли помочь. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение, возникшее в результате расширения вен пищевода.

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