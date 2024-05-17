Третий лишний: как США сами подталкивают Китай и Россию к сотрудничеству

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Пока Вашингтон угрожает Пекину санкциями, их эффективность падает.

Торговое противостояние между США и Китаем продолжает набирать обороты, и американские власти сами подталкивают евразийские державы к сближению. Такого мнения придерживается политолог Малек Дудаков, комментируя визит президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом пишет EADaily.

Сейчас Штаты с беспокойством наблюдают за поездкой лидера РФ в КНР — визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай не удался и страны не смогли ни о чем договориться.

Сейчас США вводят новые тарифы на китайский импорт, закрывая возможности для будущих контрактов.

«При этом взаимный товарооборот России и Китая достиг рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. И КНР в целом старается сейчас переориентироваться на торговлю с Глобальным Югом. Товарооборот с США же в 2023-м упал на 15%. В сложном положении остается кризисная Европа, за контроль над рынками которой схлестнулись Китай и Штаты», — рассказал Дудаков.

Вашингтон продолжает угрожать Пекину санкциями, однако их эффективность падает. Россия стала самым крупным поставщиком нефти в Китай, а из КНР в РФ поступает до 60% технологического импорта. Кроме того, Москва и Пекин усиливают и военное сотрудничество.

Торговая «война» Китая и Штатов будет обострятся, а евразийские страны наоборот сблизятся, противостоя напору Америки.

«Что теперь уже привело к новой „холодной войне“, в которой Запад с нынешним расколом боится болезненно проиграть», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких своих проблемах Штаты обвиняют Китай.