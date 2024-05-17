«Мало кто и когда придерживался»: Путин об олимпийском перемирии на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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С такой инициативой ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Путин об идее олимпийского перемирия заявил, что это Запад сам нарушает принципы олимпизма.

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная», — прокомментировал Путин инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин провел в КНР два дня — 16 и 17 мая, посетив два города — Пекин и Харбин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, планов по взятию Харькова у российской армии на сегодня нет. Отвечая на вопросы журналистов в Китае, президент отметил, что наступление армии на харьковском направлении связано с созданием буферной зоны, то есть это ответ на постоянные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные регионы России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.