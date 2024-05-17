«Принять сложно»: Диана Гурцкая раскрыла подробности смерти мужа

Диана Гурцкая жалеет о том, что не была рядом в день смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народная артистка России получила трагическую весть по телефону.

Народная артистка России Диана Гурцкая впервые раскрыла подробности смерти ее мужа, чиновника Петра Кучеренко. Спустя год после случившегося звезда рассказала, что получила трагическую новость по телефону.

По словам Гурцкая, Петру стало плохо в самолете, когда он возвращался из командировки на Кубу в мае 2023 года. Воздушное судно экстренно посадили в Минеральных водах, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако было уже поздно.

«Ничего не предвещало беду. Он человек жизнерадостный, любил жить, радовал окружающих. Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день», — призналась певица в интервью на федеральном телеканале.

Сейчас Диану поддерживают родные, в том числе ее сын Константин, который стал для нее опорой. Певица отмечала, что продолжает жить только ради единственного ребенка.

Помимо этого, Гурцкую не отпускают мысли о том, что она не была рядом с супругом в тот роковой момент и не держала его за руку. Если бы в ту минуту она была с Константином, то этого бы, возможно, не случилось, предполагает Диана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти.