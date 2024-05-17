«Не удержался, съел и второй»: Путин о том, какой вкусной была утка по-пекински

Путин признался, что съел не один кусок утки по-пекински в Китае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент России отметил, что китайская кухня — одна из великих кухонь мира.

Президент России Владимир Путин рассказал, какое из блюд ему понравилось на приеме у лидера КНР Си Цзиньпина. На такой вопрос студента ответил российский лидер во время посещения Харбинского политехнического университета.

Кухня любого народа, по словам Путина, — часть культуры. При этом великих мировых кухонь не так много, однако китайскую президент России оценил по-особеннному. Так, ему очень понравилась утка по-пекински, которой его угостил Си Цзиньпин.

«Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно», — признался Путин.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин провел в КНР два дня — 16 и 17 мая, посетив два города — Пекин и Харбин.

Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил Китай за бережную память о советских воинах-освободителях.