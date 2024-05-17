Браслет на ногу и контроль: какие условия у обвиняемых врачей клиники Хайдарова

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Двое специалистов подозреваются в смерти их пациента — он умер в феврале этого года.

Задержанных ранее двух врачей из клиники Хайдарова отправили под домашний арест — их подозревают во врачебной ошибке, повлекшей смерть, продюсера Петра Гаврилова.

Адвокат Владимир Слащев рассказал в беседе с KP.RU, в каких условиях живут обвиняемые Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев.

Для начала оба врача встанут на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства — в Подмосковье. Следующий шаг — электронный антивандальный браслет на ноге и почти ежедневные проверки.

В случае, если это многоквартирный дом, то доступная зона их «прогулок» будет ограничена подъездом. Причем обитаемый за городом будет ограничен собственным земельным участком.

«Но выходить за его пределы, условно, в магазин он не имеет права», — подчеркивает адвокат.

Среди других ограничений — им запрещено будет общаться со свидетелями по делу. Домашний арест Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева продлится до 14 июля, но до конца срока следствие должно запросить одно из трех решений — отмена или изменение меры пресечения на более мягкое, или же продление срока.

Ранее 5-tv.ru писал, что творится за богатым фасадом скандальной клиники хирурга Тимура Хайдарова.

Именно под его начальством Елагин и Кадзаев — два раза прооперировали 35-летнего москвича Гаврилова, после каждого вмешательства ему становилось все хуже, третья попытка в реанимации ЦКБ «РЖД-Медицина» закончилась смертью продюсера.

По данным следствия, врачи-хирурги предвидели возможность наступления последствий в виде ухудшения здоровья пациента и отнеслись к нему безразлично.