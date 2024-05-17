Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке
В храме началась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко
Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Похоронят журналиста на кладбище Губцево.
В Троицке, в храме Живоначальной Троицы началась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.
Похоронить его собираются на кладбище Губцево.
О смерти Максимом Кононенко стало известно 14 мая. Журналист умер на 54-м году жизни из-за сильного внутреннего кровотечения, возникшее в результате расширения вен пищевода.
Он почувствовал недомогание в своем дома в деревне Верховье и жаловался на боли в животе. Рядом находился его сын, он вызвал скорую помощь, которая довезла журналиста до больницы, но медики не смогли его спасти.
Кононенко родился в 1971 году в Апатитах. Свою карьеру Максим начинал, как музыкальный обозреватель. Он известен многим не только авторством статей, но также и блогером.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Яннис Малухос умер на 92-м году жизни.