Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке

Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Похоронят журналиста на кладбище Губцево.

В Троицке, в храме Живоначальной Троицы началась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

Похоронить его собираются на кладбище Губцево.

О смерти Максимом Кононенко стало известно 14 мая. Журналист умер на 54-м году жизни из-за сильного внутреннего кровотечения, возникшее в результате расширения вен пищевода.

Он почувствовал недомогание в своем дома в деревне Верховье и жаловался на боли в животе. Рядом находился его сын, он вызвал скорую помощь, которая довезла журналиста до больницы, но медики не смогли его спасти.

Кононенко родился в 1971 году в Апатитах. Свою карьеру Максим начинал, как музыкальный обозреватель. Он известен многим не только авторством статей, но также и блогером.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Яннис Малухос умер на 92-м году жизни.