СМИ заявили об освобождении футболиста «Спартака» Промеса из-под стражи

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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При этом, по другой информации, ему просто изменили меру пресечения.

Футболист московского клуба «Спартак» Квинси Промес был освобожден из-за под стражи в Дубае. Об этом сообщила голландская газета Parool.

Издание уточняет, что спортсмен был «освобожден на определенных условиях». При этом по информации «Спорт-Экспресс», Промеса отпустили под залог, изменив меру пресечения. Вопрос его экстрадиции в Голландию по-прежнему остается открытым.

Спортсмен был задержан в международном аэропорту ОАЭ 29 февраля. Причиной стал тот факт, что Промес, как заявляли правоохранители, устроил аварию на дороге и покинул место ДТП. Через две недели после задержания он был арестован.

При этом запрос на выдачу футболиста сделала прокуратура Нидерландов, где он осужден на шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту.

Стоит отметить, что власти ОАЭ не делали никаких официальный заявлений касательно возможной выдачи Промеса правоохранителям Нидерландов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело футболиста клуба «Спартак» Квинси Промеса о ДТП в Дубае было закрыто.