Напиток лета: как приготовить лимонад в домашних условиях

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В домашнюю газировку можно добавить особенные ингредиенты.

Лимонад — один из самых популярных напитков в теплое время года. Однако приготовить его можно и дома, не тратясь лишний раз в кафе жарким летом. Несложными и вкусными рецептами делится URA.RU.

Классический лимонад

Существует классический рецепт лимонада, который точно пробовал каждый.

Вам понадобится:

три лимона;

1,5 литра воды;

один стакан сахара;

свежая мята по вкусу.

Сперва необходимо тщательно вымыть лимоны, а после — аккуратно снять с них тонкую цедру, не затрагивая при этом белую часть шкурки. Затем выжмите сок и временно его отложите.

Теперь нужно сварить сироп — в кастрюльку добавьте 500 миллилитров воды, весь сахар и цедру. Держите смесь на огне, пока полностью не растворится сахар. После влейте лимонный сок, добавьте еще 500 миллилитров воды и доведите до кипения.

После приготовления лимонад стоит охладить и процедить. В напиток в случае слишком сильной горькости попробуйте добавить воду, а для украшения — мяту.

Клубничный лимонад

Классический рецепт можно разбавить новым ингредиентом.

Вам понадобится:

300 граммов клубники;

два лимона;

120 граммов сахара;

три литра горячей воды;

свежая мята по вкусу.

Ягоды следует удалить с плодоножки и засыпать в удобной емкости сахаром. Затем вам понадобится блендер — необходимо измельчить клубнику до состояния пюре.

Добавьте сок из 1,5 лимона, а оставшуюся часть цитруса порежьте кусочками и киньте в получившуюся смесь. Влейте кипяток, а после остудите.

Осталось только украсить.

Лимонад с базиликом

Попробуйте добавить «изюминку» в лимонад.

Вам понадобится:

один лимон;

базилик;

100 граммов сахара;

лед.

Этот рецепт отличается своей простотой: необходимо лишь нарезать лимон на кусочки, положить его в блендер и добавить туда же базилик, сахар и лед. Измельчите до однородной массы и процедите лимонад через мелкое сито.

Разбавьте полученный концентрат небольшим количеством воды.

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