Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Подразделениям Киева не хватает сил на восстановление.

ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады тем, что постоянно бросают их на поле боя против российских прорывов по всему фронту. Об этом сообщили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли New York Times.

«Не имея достаточных сил и испытывая дефицит боеприпасов, украинские военные отвечают на российские прорывы, перемещая свои лучшие бригады и элитные подразделения по фронту», — говорится в сообщении.

Это приводит к тому, что лучшим подразделениям не хватает времени на восстановление и отдых. Кроме того, эксперты отметили, что Украина прибегает ко многим методам для улучшения своей ситуации.

Например, планируется ввести в состав солдат некоторых осужденных из тюрем. Многое будет зависеть от реализации, но аналитики уверены, что у ВСУ уйдут месяцы, чтобы частично восстановиться.

«Даже с принятием законопроекта о помощи США Украине предстоит трудный год», — утверждают специалисты.

Финансирование может помочь ВСУ, но для этого необходимо грамотно извлечь пользу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Великобритании обеспокоены тем, как Россия может ответить на поставки ракет Storm Shadow Украине.