В КЧР ликвидирован террорист, планировавший нападение на правоохранителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Установлено, что мужчина был участником запрещенной в России организации.

В Карачаево-Черкессии силовики ликвидировали террориста, который планировал нападение на правоохранителей региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина был участником запрещенной в России террористической организации. В ауле Адиль-Халк Ногайского района он планировал нападение на местных правоохранителей. При задержании мужчина оказал вооружение сопротивление и был нейтрализован ответным огнем силовиков.

Позднее на месте боестолкновения были обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами. Возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики задержали в Крыму мужчину и женщину, планировавших по заданию спецслужб Украины подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе республики. Они также пересылали своим кураторам данные о военных и технике ВС РФ.