Глава ЮАР Рамафоса отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Richard Drew / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему он принял такое решение? Россия, к слову, присутствовать на мероприятии также не намерена.

Глава Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса не будет участвовать в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента.

Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья уточнила, что решение принято из-за выборов в стране. Так, конституционные процессы потребуют личного присутствия Рамафосы в ЮАР.

От участия в конференции ранее отказался президент Бразилии Лула да Силва.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии.