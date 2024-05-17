«Дело принципа»: Боня назвала причины разрыва контрактов в Европе

Виктория Боня рассказала, что от нее в Европе все отказались после начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Модель уверена, что все закрыли перед ней двери из-за русофобии.

Европейские партнеры резко оборвали рекламные контракты с блогером Викторией Боней после начала специальной военной операции (СВО), о чем она пожаловалась изданию NEWS.ru.

Популярная российская телеведущая была близка к тому, чтобы стать лицом компании — аэропорта Ниццы. Причем контракт уже был подписан, но показаться гражданам юга Франции на рекламных плакатах, как заявила звезда, так и не смогла из-за своей национальности.

Громко хлопнули дверью и журналы Forbes Monaco, Forbes France, как и компания часов, но отдельные бренды все же сделали это «аккуратно». Она крайне удивилась, когда через год все они внезапно пригласили ее обратно, но модель решительно отказалась.

«Я тоже буду стоять со своей страной в тот момент, когда ей тяжело и все от нее отвернулись», — отметила Боня.

Блогер подчеркнула, что для нее это решение — «дело принципа» и «дело чести». После потери вида на жительство в Монако в начале этого года теледива решила обустраиваться в Москве, но это продолжалось недолго.

В скором времени она сообщила о радостной новости, что вновь улетает заграницу — в Европу, откуда звезду выгнали.

Ранее 5-tv.ru писал, как Виктория Боня вновь вернулась в Россию, но в этот раз ради вечеринки певицы Ольги Бузовой.