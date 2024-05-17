Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Евы

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждое утро четырехлетней девочки начинается с ингаляций и антибиотиков. Все это из-за муковисцидоза — серьезного генетического заболевания.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю четырехлетней Евы.

У девочки очень редкое заболевание — муковисцидоз. Из-за него даже обычная простуда представляет смертельную опасность.

Улучшить состояние ребенка может специальное оборудование стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 739 тысяч 6 рублей. Спасибо вам большое.