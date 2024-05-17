КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты

Фото: www.globallookpress.com / kcnawatch. co

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Последний раз такие испытания проводились в конце апреля. Тогда речь шла о ракете малой дальности.

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС республики.

Последний раз КНДР проводила запуск 22 апреля. Тогда была запущена баллистическая ракета малой дальности. Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали. Известно, что ракета провела в воздухе около семи минут, а затем упала.

В этот раз информации о типе ракеты не приводится, как и о дальности ее полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня (РЗСО) калибра 600 миллиметров провели в КНДР.

Под командованием Ким Чен Ына задействовали систему комплексного контроля «Курок ядерного оружия» и систему оповещения в критической ситуации «Вулканическая тревога». В ходе учений военными была поражена цель, расположенная на расстоянии 352 метров.