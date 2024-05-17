Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Фото, видео: Reuters / Sergei Bobylev; 5-tv.ru

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Президент России в Китае сегодня принимает участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО.

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам, которые боролись за освобождение Северо-Востока Китая, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

Церемонию организовали в рамках начала второго дня визита российского лидера в Китай.

Сообщается, что монумент установили 7 ноября 1945 года на площади Хунбо в честь памяти о погибших воинах при освобождении Китая от японских захватчиков. На поверхности памятника выгравированы надписи на русском и китайских языках.

Всего в Харбине находятся 36 военно-мемориальных объектов, посвященных данному событию в истории Китая и России. Также на площади Хунбо располагается воинское захоронение на кладбище Хуаншань. Там покоятся многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.

Президента РФ в Харбине будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Владимир Путин прилетел 15 мая с государственным визитом в Китай. Это первая поездка главы РФ после инаугурации, которая прошла 7 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Президент РФ Владимир Путин прибыл из Пекина в Харбин.