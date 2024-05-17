«Этот процесс неизбежен»: какие профессии может заменить ИИ уже через год

Аналитик Кадыров: ИИ может заменить водителей автобусов в течение трех лет

Фото: www.globallookpress.com

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Многие водители автобусов могут потерять работу уже совсем скоро.

Искусственный интеллект (ИИ) может в ближайшие три года заменить не только всю линию дистанционной поддержки, но даже обычных водителей автобусов, о чем предупредил технический эксперт в области нейросетей Родион Кадыров в беседе с URA.RU.

Аналитик заявил, что рынок труда может сильно измениться уже через год. Сильнее всего это затронет водителей автобусов, которые будут больше не нужны. Камеры, датчики и программное обеспечение, построенное на нейросетях, придут им на смену, остается только переоборудовать автопарки.

Это коснется и других профессий: юристов, продавцов-консультантов, специалистов службы поддержки и преподавателей английского языка.

«Этот процесс неизбежен, мы идем к этому», — отметил технический специалист в области ИИ.

Причем профессии, связанные с конфликтом интересов, высокими рисками и где нужно брать на себя ответственность, не исчезнут. Например, в сложных юридических вопросах ИИ пока не может дать гарантий, также он плохо справляется с нестандартными ситуациями, заключил Кадыров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России готовятся обновить стратегию развития ИИ в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Более того, страна вошла в ТОП мировых лидеров по внедрению новой технологии обработки данных.