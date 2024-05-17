«Просто позор»: Успенская обвинила Киркорова в смерти человека

Фото: Гребенщиков Михаил / ТАСС

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Певица и поп-король эстрады уже давно враждуют.

Народный артист Филипп Киркоров снова ошибся дверью и на этот раз очень серьезно. По крайней мере так считает певица Любовь Успенская. Она обвинила поп-короля в смерти продюсера. Об этом она подробно рассказала изданию MK.RU.

«Прошу вас о справедливости! И важно понимать, что это точно не вопрос денег, а принципиальный. В прошлом году я встала на защиту сотен женщин против пластического хирурга Тимура Хайдарова. В итоге оказалось, что я была во всем права — у меня есть официальные документы, клиники Хайдарова закрыли по моим обращениям. Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию. Сейчас заведено уголовное дело, врачи арестованы», — сказала Успенская.

Артистка отметила, что Киркоров вместо извинений подал на нее в суд из-за того, что она назвала его «женоненавистником». Успенская не собирается отказываться от своих слов.

Певица отметила, что адвокаты Киркорова называют его человеком с чистейшей репутацией. При этом она напомнила, что поп-король часто нападал на женщин и есть вероятность, что в СМИ утекли далеко не все его выходки.

Киркоров требует с коллеги по цеху десять миллионов, но при этом не устраивает суды с мужчинами за более грубые выражения в его адрес.

«Дорого Филипп оценил свою „честь“. Я имею мнение, что сегодня это просто позор — затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть. Если бы я была не права, я бы ему больше отдала. Но тут, что он хочет доказать?» — спросила артистка.

После операции по уменьшению желудка в клинике хирурга Тимура Хайдарова скончался известный московский продюсер Петр Гаврилов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская возмутилась иску Киркорова на десять миллионов рублей.