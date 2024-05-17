Выгодный маршрут: РФ и Китай будут совместно развивать Северный морской путь

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Судоходная артерия позволяет сокращать расходы на грузоперевозки.

Россия и Китай приняли решение о создании совместной комиссии по развитию Северного морского пути. Москва и Пекина займутся созданием в кратчайшие сроки совместной программы расширения китайского транзита по этой транспортной артерии, а также реализацией целого ряда других проектов в интересах использования Севморпути.

И, конечно, главное внимание — к обеспечению безопасности и соблюдению экологичности при использовании судоходного маршрута. Как добиться этого — узнала корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

36 миллионов тонн — грузооборот на Северному морскому пути в прошлом году побил исторический рекорд. В этом году цифра может стать больше. Увеличить число рейсов в два раза планируют китайские морские перевозчики.

Главное преимущество Северного морского пути, по сравнению, например, с Суэцким каналом — значительно меньшее расстояние, из-за чего грузоперевозки обходятся дешевле — и по времени, и по стоимости, так как снижаются расходы на оплату топлива и труда персонала.

Кроме того, за проход судна по Севморпути не нужно платить, как и стоять в очереди. Риск заторов — ниже, а риск нападения пиратов — отсутствует. Пока круглогодичная навигация осуществляется только по западному направлению.

«Обеспечение круглогодичной навигации в восточном направлении — для нас как для научной организации это большой вызов. Потому что таких работ раньше не делали даже в советское время. Нужно уточнить модели, уточнить свои системы прогностические.

Сейчас вот идет программа модернизации прогностической нашей системы «Север», то есть тут такая активная работа идет, которую может быть пока что и не видно», — директор ФГБУ ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров.

Большой поток проходящих по северным морям нагруженных судов — риск для уникальной экосистемы Арктики. Чтобы сохранить природное богатство региона — готовят к запуску экологический мониторинг Северного морского пути. Программа уже подготовлена и находится на рассмотрении.

«Само присутствие судов в акватории — своими звуками они просто пугают морских млекопитающих, например. Освещение судов — дезориентирует птиц. Расширяющаяся инфраструктура береговая — она конкурирует с местной фауной за место обитания.

То есть там, где раньше лежали моржи и останавливались мигрирующие гуси — есть план построить порт. И вот обо всем об этом — экологический мониторинг и есть», — ведущий научный сотрудник ФГБУ ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Мария Гаврило.

Еще одна важная тема — глобальное потепление. Среднегодовые температуры в Арктике повышаются, а многолетняя мерзлота тает. На конференции ученые делятся результатами запущенного в прошлом году мониторинга многолетних мерзлых пород и обсуждают — к чему это приведет и как адаптироваться к изменениям.

В исследованиях климата планируют участвовать индийские коллеги. Все потому, что изменение движения воздушных масс в Арктике влияет на систему муссонов в Индии, а значит и на сельское хозяйство — главную отрасль страны.