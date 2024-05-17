Бьют тревогу: в Днепропетровске из-за мобилизации некому работать

Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Жители города в скором времени рискуют остаться без воды и света.

Днепропетровск совсем скоро может остаться без света, воды и работающего общественного транспорта. Всему виной тотальная мобилизация на Украине, которая, по словам мэра города, нарушат работу городских служб.

«У меня скоро остановится общественный транспорт, и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго. Работники критической инфраструктуры — это не строчки в вышеуказанных „планах“, а те, кто дает возможность жить в тылу», — сообщил он.

Сотрудники военкоматов ежедневно совершают рейды в общественном транспорте, магазинах, аптеках и просто на улицах. В противовес — люди координируют свои передвижения в соцсетях, чтобы избежать патрулей и дальнейшей отправки на фронт.

О нежелании украинцев идти под удары российской артиллерии все чаще пишут западные СМИ. В соседних странах, например, в Румынии, укрылись больше десяти тысяч мужчин. Участились и случаи гибели потенциальных призывников при попытке сбежать с территории страны. Так, с начала украинской мобилизации в приграничной реке Тиса утонули порядка 30 человек.