Алые Паруса-2024: бриг «Россия» спустили на воду после зимнего хранения

Бриг «Россия» спустили на воду после зимнего хранения и готовят к «Алым парусам»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Когда состоится грандиозный праздник всех выпускников?

Полтора месяца остается до главного праздника всех выпускников «Алые паруса». В этом году грандиозное шоу пройдет в Северной столице 28 июня и будет посвящено Году семьи. И, как всегда, его главным элементом станет проход белоснежного брига «Россия». Символ праздника уже начали готовить после зимнего хранения. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала все детали.

Бриг «Россия» готовится ко встрече с выпускниками. Особенности парусника не позволяют зимовку на воде — холода он пережидает в тепле.

За полтора месяца до торжества бриг выводят из ангара. Его устанавливают на огромные платформы и медленно, аккуратно, в течение нескольких часов перемещают к воде. Устанавливать мачты и проверять все системы будут уже на плаву.

Такелажные работы, установка мачт с помощью строительного крана-гиганта — и вот первая примерка тех самых алых парусов: настоящий праздник для команды.

«Ведь судно оно живет на воде, когда мы его спускаем на воду, оно оживает. Мы наполняем его жизнью, и в общем-то это самый долгожданный момент для всех нас», — отметил капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Впереди — выход в Неву и отработка маневров. Скорость брига во время выступления — восемь узлов, или 15 километров в час. Важно точно пройти через створы разведенных мостов в ослепительном свете софитов и фейерверков. При этом парусник, как исполнитель главного танца, должен не просто двигаться, а попадать в ритм, такт, темперамент музыкальной композиции.

«Одна из самых главных задач репетиций — отработать вплоть до секунды прохождение нашего маршрута, чтобы визуальная составляющая совпала со звуковой сопровождающей… Чтобы вот секунда в секунду все попало в нужное действие», — поделился тонкостями работы боцман брига Михаил Сидоровский.

«Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы с богатейшей историей. Впервые праздник выпускников прошел в 1968 году. Михаил Житомирский окончил школу в 1969-м. Детали торжества спустя полвека вспоминает так, словно оно было вчера, а повесть Грина — до сих пор одна из любимых.

«Алые паруса читали все. И песни из Грина — нам суждено не стариться годами, алые паруса, алые паруса — все это мы знали. На таких книгах то и надо воспитывать ребят», — отметил Михаил.

Через несколько лет традиция прервалась. Но в 2005-м праздник возродили по инициативе Акционерного Банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Шоу — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии — и постоянно повышает планку.

Выпускники 2024-го и их родители не скрывают: к торжеству готовятся весь учебный год.

«Это очень масштабно, это прям грандиозно! Это очень красиво. Я прямо очень жду вот этого вот — масштабного!» — поделилась выпускница Полина Басырова.

«Для нас это большой праздник: только в Питере, только здесь! И мы будем являться частью этого грандиозного события!» — добавила ее мама Мария Басырова.

Но вся эта феерия — чуть позже. Сейчас впереди у выпускников экзамены и последний звонок, а у экипажа легендарного парусника — репетиции. Долгожданная встреча, когда во взрослую жизнь вчерашних школьников проводят алые паруса, состоится 28 июня. И это будет юбилейное, 20 шоу с момента его возрождения: полное сюрпризов, незабываемых эмоций и счастливых юношеских лиц.