Опасный побочный эффект: какие лекарства приводят к переломам на ровном месте

Фото: www.globallookpress.com / Sergiy Artsaba

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Эксперты предупредили о рисках, которым подвержены пожилые люди.

Прием лекарств от гипертонии более чем в два раза повышает риск переломов костей. Согласно результатам исследования ученых из Ратгерского университета в США, они опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, такие препараты могут негативно влиять на чувство равновесия.

Эксперты изучили истории 30 тысяч людей, которые находились в домах престарелых с 2006 по 2019 годы. Они собрали информацию об их недугах и медикаментозной терапии, а также о количестве переломов, случившихся в контрольной группе. Это были переломы тазовых, плечевых и локтевых костей и бедер.

Ученые связали причины травм с лекарствами, которые принимали пенсионеры. Падали они из-за кратковременной потери равновесия, которая является побочным эффектом препаратов для гипертоников.

Особенно остро это состояние проявляется при резком принятии вертикального положения. А хрупкие кости пожилого человека не выдерживают падения.

Исследователи пришли к выводу, что в первые 30 дней после начала терапии около 5,4 пожилых человека из 100 ломали кости при разных обстоятельствах.

Пациенты, которые не принимали подобные медикаменты, показатель составил 2,2 человека на 100 за год. Кроме того, у многих пенсионеров изначально плохая координация, что усугубляет негативный эффект.

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