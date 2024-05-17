«Вынуждена взять псевдоним»: дочь Волочковой намерена отказаться от фамилии

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Балерина заявила, что ее единственная наследница не хочет быть «дочерью звезды». Огорчило ли это мать?

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова жалуется на дочь Ариадну, не желающую носить ее знаменитую фамилию. Она призналась YouTube-блогеру Алене Бердовой, что наследница, которая пишет стихи на трех языках, занимается преподаванием и озвучивает фильмы, подписывается псевдонимом. Но сожаление матери при этом соседствует с гордостью, так как движет Ариадной не стыд, а желание строить карьеру самостоятельно — чтобы никто не упрекнул статусом родителей.

«Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это. Есть много детей, которые пользуются именами звездных родителей. А моя хочет быть самостоятельной единицей», — заявила Волочкова.

По словам балерины, в отличие от нее Ариадна не стремится к публичности и славе. Мама девушки честна в этом вопросе — она мечтала стать известной танцовщицей и в результате исполнила мечту. Сегодня она могла бы в миг сделать популярной и дочь, просто рассказав своей аудитории об ее проектах. Но дитя против. Артистка отмечает, что приняла позицию наследницы, не спорит и хранит в тайне творческое имя Ариадны.

Бывший возлюбленный Волочковой, отец ее единственной дочери, бизнесмен Игорь Вдовин в 2020 году женился на телеведущей Елене Николаевой. На днях у пары родился второй сын. Старшенькая, Волочкова, уже четыре года живет в их семье. С мачехой Ариадна выходит в свет, а родную маму не пригласила даже на свой выпускной. Балерина высказывала негодование по этому поводу и обижалась, но и в этот раз нашла дочке оправдание. .

«Ей так удобно, потому что она в университете учится. Мне начали люди писать гадости: „Ой, от вас дочка убежала!“ Кто во что горазд! То убежала, то выгнали из дома… У нас все прекрасно. Я Аришу легко отпустила. Пока она жила в моем доме, папа ее не видел лет шесть. Пришло время, девушке нужен отец. Время ему нести ответственность», — подчеркнула Волочкова.

Балерина добавила, что из ее особняка Ариадне приходилось добираться до школы часами, и это было слишком утомительно. Повзрослевшая девочка захотела в большой город, и мама к этому выбору отнеслась с уважением.

Ранее 5-tv.ru писал о новом шоу с фирменным шпагатом, которое Анастасия Волочкова устроила в кабинете стоматолога.