Фото: Полегенько Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сотрудники агентства осмотрели всю территорию.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели Запорожскую АЭС и не обнаружили признаков того, что оттуда запускали беспилотники. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Специалисты обошли весь периметр атомной станции, в том числе зоны и здания, к которым у них есть доступ, но ничего не обнаружили.

«Они не обнаружили ни тяжелого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — отметили в документе.

Стоит отметить, что ВСУ регулярно пытаются наносить удары по территории станции, что является прямым нарушение принципов ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете безопасности ООН. Однако организация не просто не реагирует на очевидную угрозу, которую несут действия киевского режима, но и пытаются его прикрыть, заявляя, что доподлинно им неизвестно, кто именно обстреливает ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведут удары ВСУ по Запорожской АЭС.