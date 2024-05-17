Дизайнер Гуляев: мне нравятся и умеющие держать планку люди, и дерзкая молодежь

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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На кого можно равняться, по мнению российского дизайнера?

Российский дизайнер Игорь Гуляев рассказал специально для 5-tv.ru во время pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, чьим стилем среди современных знаменитостей восхищается. Кутюре отметил среди звезд образы певца Димы Билана.

«Мне нравится его подача себя. С первого своего выступления, с первого появления на сцене он для меня и для тех людей, кто не обделен чувством стиля, всегда является эталоном правильности», — признался дизайнер.

Игорь Гуляев, отвечая на вопрос о современной моде, отметил, что у каждого времени свои особенности и интересы. Он признался, что сейчас ему нравятся как умеющие поддерживать свою планку представители старшего поколения, так и бунтующая молодежь.

«Я, конечно же, воспринимаю и взрослую подачу — мне нравятся люди со вкусом, со стилем, умеющие себя вести достойно независимо от лет, умеющие быть в любом возрасте „фирменными“, красивыми, вкусными, держа планку свою. В то же время я люблю и хулиганщину», — пояснил дизайнер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская раскрыла, как относится к моде. По ее словам, она не следит за трендами и выбирает образы по своим ощущениям.