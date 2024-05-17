ВСУ впервые применили ракетные снаряды GLSDB для обстрела жителей ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Фрагменты бомбы нашли на месте обстрела.

Террористы ВСУ продолжают переступать через все границы. На этот раз они использовали бомбу малого диаметра наземного базирования американского производства (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270», — гласит сообщение.

Фрагменты GLSDB с маркировкой нашли на месте обстрела. Там же обнаружили части двигателя ракеты. На ней указаны компания-производитель, серия, номер партии и дата изготовления оружия.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием.