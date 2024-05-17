Телеведущая Лера Кудрявцева улетела из Москвы после возвращения мужа из рехаба
Лера Кудрявцева пока никак не отреагировала на возвращение Макарова из рехаба
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Как знаменитость прокомментировала отношения с отцом дочери сейчас?
Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в путешествие в Румынию после появившихся в сети новостей о возвращении ее мужа, спортсмена Игоря Макарова, из рехаба, сообщает 7Дней.ru.
Знаменитость улетела с коллегой и подругой Катей Гордон. Дочь Марию она с собой не взяла, в связи с чем пользователи предположили, что телеведущая оставила дочь на Макарова, с которым хотела развестись из-за его пристрастия к алкоголю.
Сама Кудрявцева никак не комментировала возвращение Макарова из рехаба. Спортсмен показывал в своем личном блоге, как проводит с дочерью время.
В начале января этого года телеведущая Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что приняла решение развестись с мужем Игорем Макаровым. Она не стала вдаваться в подробности, намекнув лишь на то, что семейную идиллию разрушил алкоголь.
Ранее 5-tv.ru писал, что психолог объяснила, почему Кудрявцева решила уйти от Макарова.