В Казани открылась крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Участники разных стран представили передовые разработки.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани была запущена крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo, на которую прибыли делегации из более чем 80 стран, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Участники из разных стран, включая Сенегал и Туркменистан, представили свои передовые разработки на стендах выставки.

Делегация Туркменистана акцентировала внимание гостей выставки на национальные ковры, отмеченные в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за уникальной технологии изготовления.

Специалист министерства торговли и внешнеэкономических связей страны Атанепес Беллиев также подчеркнул, что Татарстан и Туркменистан на протяжение многих лет связывают крепкие торгово-экономические отношения.

В ответ на это глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что такого рода форумы способствуют укреплению международного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек.