Фото: Reuters / via REUTERS

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Российский лидер отправился в Китай на два дня в рамках государственного визита.

Президент РФ Владимир Путин прибыл из Пекина в Харбин. В Китае он находится в рамках первого государственного визита после переизбрания и вступления в должность.

На сегодня официальная программа визита завершена. Завтра мероприятия продолжатся — ожидается, что Путин откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Отмечается, что Харбин — самый русский из китайских городов.

В Харбин Путин прибыл из Пекина около 21:00 по московскому времени. В Китай он приехал вчера поздним вечером. В Поднебесной президент РФ пробудет еще один день.

В преддверии поездки Путин дал большое письменное интервью китайскому информагентству Синьхуа, в котором рассказал, что выбрал КНР первой страной для визита после переизбрания на новый президентский срок из-за высокого уровня взаимоотношений двух стран и доверия.

Ранее 5-tv.ru писал, что как прошла торжественная церемония встречи российского лидера.