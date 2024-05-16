Болгария хочет получить от «Газпрома» неустойку за прекращение поставок газа

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

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«Булгаргаз» не оплатил вовремя российской валютой экспорт топлива.

Болгарская компания «Булгаргаз» намерена отсудить у российского «Газпрома» 400 миллионов евро в качестве ущерба за прекращение поставок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики в техническом правительстве страны Владимира Малинова.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] „Газпром экспорт“, мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — сообщил министр во время брифинга.

Отмечается, что поставки «Газпром экспорт» приостановил в апреле 2022 года.

Президент России Владимир Путин весной 2022 года поручил перевести оплату за покупку российского газа в рубли, если его экспортируют недружественные страны. Болгария не выполнила в срок необходимые условия, в связи с чем «Газпром» приостановил поставку энергоносителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Австрия осталась единственной страной, которая исправно платит за российский газ.