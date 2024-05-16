Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Юбилейным гостем стала Татьяна Ясюкович из Сургута.

Жительница Сургута Татьяна Ясюкович стала 13-миллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Она посетила экспозицию вместе со своими близкими.

«Женщина приехала вместе со своей семьей: дочерью Анастасией и внуками — Владиславом и Сашей. Всем им вручили подарок — путешествие по Кировской области», — рассказали в Telegram-канале выставки.

Татьяна Ясюкович рассказала, что посещает форум уже третий раз. Она часто приезжает в Москву, чтобы навестить дочь и двоих внуков и каждый раз старается изучать интересные места.

Согласно плану подарочной поездки, в Кировской области семья посетит сыроварню, фабрику больших матрешек, экскурсию в Космоцентр и планетарий, а также музей художников братьев Васнецовых.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители могут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 миллионов человек.