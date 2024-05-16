Пропал актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светов

Фото: Из открытых источников

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Об исчезновении артиста сообщила его мать.

Актер Андрей Светлов, исполнивший эпизодическую роль в сериале «Папины дочки», пропал без вести. Об этом сообщила ИА «Регнум» его мать Татьяна Светлова.

По словам женщины, в Москву из Климовска Андрей Светлов должен был вернуться несколько дней назад. Он подрабатывает там в строительной фирме и отправился в этот раз за зарплатой. Татьяна добавила, что недавно его ограбили, и он остался без средств связи.

«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал. С тех пор на связь не выходил», — рассказала родительница.

Татьяна Светлова обратилась в правоохранительные органы и сообщила о пропаже сына. Она попросила полицейских выяснить, добрался ли ее сын в место назначения, получил ли там деньги и не впутался ли он в неприятности. Ей сообщили, что в медицинские учреждения похожих по описанию мужчин не поступало.

«Знаю, что он точно должен был выйти из метро „Дмитрия Донского“, думаю, оттуда и стоит искать, может, он на камеры попал где-то», — сообщила мать актера.

Ранее 5-tv.ru писал, то в Москве пропал актер Иван Либеров. Он работал в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.