Время героев: 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы президента

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все они прошли комплексную оценку управленческого опыта.

На первом этапе президентской программы «Время героев» обучение начнут 83 участника СВО. Отбор был очень сложным, всего поступило более 40 тысяч заявок.

Сегодня в Москве состоялось заседание Общественного совета программы — там рассказали, по каким принципам формировался первый поток.

Учитывались: наличие управленческого опыта и потенциала, заслуги и проявленный в ходе СВО героизм. На всех участников этапа приходится 250 наград. Среди них 20 Героев России и 64 обладателя Ордена Мужества.

«Очень правильно были подобраны критерии. То есть это люди с высшим образованием, имеющие государственные награды. Опыт управленческий имеющие, образование, заслуги в спецоперации. Сомнения по поводу достойны они или нет, в общем-то, сняты», — сказала депутат Госдумы Елена Цунаева.

Особо отмечается, что участие в программе — это не поощрение и не награда. Это отбор самых способных конкурсантов для подготовки на управленческие должности, например, министра или губернатора.

Учиться первый поток начнет с 27 мая. Те, кто в него не попал, могут подать заявки на второй этап, прием документов начнется летом.