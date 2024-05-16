ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали до 50 боевиков ВСУ под Харьковом

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают успешное наступление на данном направлении.

Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по командному пункту 302-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

«Расчетом ОТРК „Искандер“ Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — говорится в сообщении к видео.

В Минобороны уточнили, что в результате удалось уничтожить командный пункт бригады и склад с боекомплектом. Кроме того, киевский режим лишился до 50 боевиков ВСУ.

Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На днях к ним присоединились еще семь — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, а также Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю Харькова при отсутствии западных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.