«Разбираться с каждым отдельно»: на Украине с курьеров сняли бронь от мобилизации

На Украине сняли бронь от мобилизации с курьеров и букмекеров

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Официальный представитель МИД России отмечала, что киевский режим продолжает уничтожать права граждан, ужесточая мобилизацию в стране.

На Украине отменили указ, который давал бронь работникам курьерских служб и букмекерских контор от мобилизации. Об этом решении сообщила министр экономики Незалежной Юлия Свириденко.

Отмену действия указа она объяснила «общественным резонансом».

«Я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», — написала Свириденко в одной из социальных сетей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа. Рада их поддержала 8 мая, а также приняла законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления граждан.

Он не коснется заключенных, отбывающих сроки за убийства, сексуальное насилие и подрыв основ нацбезопасности. Были уточнены категории призывников, ужесточены меры наказания для уклонистов.

МИД Украины уже приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Нынешние нормы не предусматривают положений о демобилизации из ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что закон об ужесточении мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, уничтожил права граждан Незалежной. За рубежом из-за этих нововведений образовалась паника.

Ранее 5-tv.ru писал, что пытающихся убежать от мобилизации украинцев стали расстреливать.