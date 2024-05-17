Главный символ «Алых парусов» начал подготовку к празднику

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Бриг «Россия» спустили на воду после зимовки и установили мачты. Главный символ легендарного выпускного «Алые паруса» начал подготовку к самому масштабному летнему празднику.

Каждый год пятидесятиметровый бриг дожидается начала сезона навигации в теплом ангаре. Особенности судна не позволяют оставлять его зимой на воде. К тому же проводить работы по модернизации проще в закрытом помещении. Во время праздника «Алые паруса» маршрут «России» рассчитывается до секунд. Его скорость в ключевой момент праздника — 8 узлов или 15 километров в час. А потому каждый раз команда проводит все новые и новые улучшения технического состояния, увеличивает работоспособность всех механизмов брига, чтобы пройти маршрут в главную для всех выпускников ночь с ювелирной точностью

После зимовки корабль медленно выкатывают на гигантских платформах в течение нескольких часов и спускают на воду.

Олег Николаев, капитан брига «Россия»:

— Для нас это самый волнующий момент. Ведь судно живет на воде. И когда его спускают на воду, оно оживает после зимней спячки. Конечно, мы каждый день виделись с бригом в ангаре и скучали всей командой по тем волнующим ощущениям, когда корабль находится в своей стихии.

Теперь бригу установили мачты. Скоро начнутся такелажные работы, проверка ходовой части, крепление парусов (их площадь составляет почти 900 квадратных метров). После чего состоится выход в акваторию Невы для репетиций.

Каждый год команда праздника удивляет зрителей необычными элементами декора брига. Начиная с 2021 года трехцветный парусный стяг, установленный на носу судна в честь возрождения государственного флага нашей Родины, гордо реет вместе с алыми парусами. Уникальные технологии позволили создать весла из лучей света, что обеспечило эффект парения корабля над водой. В минувшем году белоснежный корабль появился перед выпускниками с искрящимися леерами, впечатляющей иллюминацией и трехцветной подсветкой бортов. Убранство этого года пока держится в секрете. 28 июня белоснежный бриг с алыми парусами предстанет во всей красе в свой юбилейный — двадцатый год с момента возобновления проведения выпускного в Петербурге.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала