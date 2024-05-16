Генпрокуратура признала деятельность SOTA media* нежелательной в России

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Организация публикует материалы с целью подорвать духовно-нравственные основы российского общества.

Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media* нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», — указывается в сообщении.

Цель такой деятельности — подорвать духовно-нравственные основы российского общества, причем это очевидно поощряет Запад. Также по требованию надзорного ведомства Роскомнадзор заблокировал сайт SOTA media. Основанием послужили материалы, дискредитирующие действия властей и армии России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организация Freedom House* признана нежелательной в России. Американскую НПО уличили в продвижении политики недружественных государств и дискредитации российской армии.

* — признана нежелательной на территории России