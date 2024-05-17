Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 мая 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сдержанная и спокойная неделя. Если что-то важное планировать, то лучше на четверг или пятницу, остальные дни имеют те или иные оговорки по разным параметрам. В целом, неделя обладает средним уровнем энергии и годится в большей степени для рутинных дел.

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Понедельник, 20 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Обезьяны. Не обладает благоприятными энергиями и поэтому годится только для спокойных и неэнергозатратных мероприятий. Также хорош для того чтобы строить планы.

Совет: Вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

Вторник, 21 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Петуха. Средний день с энергиями для переговоров и посредничества.

Не подходит для любых земляных работ, зато прекрасен для саморазвития, медитаций, обучения.

Деловые и личные поездки пройдут хорошо, есть шанс получить помощь от вышестоящих лиц, кроме того, энергии этого дня могут подойти для борьбы с незаконными действиями.

Совет: Постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Среда, 22 мая 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Собаки. Обладает крайне негативными характеристиками для активных янских действий - дела начатые в этот день пойдут не по плану. Зато он прекрасно подходит для духовной работы, медитаций, молитв, обращения к высшим силам.

Совет: Оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах!

Четверг, 23 мая 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Свиньи. Прекрасный день для сдачи экзаменов, хорош для саморазвития, благотворительности, внутренней и духовной работы над собой. Ваши молитвы будут услышаны. Однако активные мероприятия на него лучше не намечать, поскольку энергии дня идут против энергий месяца - в них есть штормовые моменты, которые могут помешать гладкому течению дел, которые вы начнете в такой день.

Совет: Имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Пятница, 24 мая 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Крысы. Прекрасный день для большинства дел - для реновации, ремонтов, путешествий, переездов. Он поддержит решение вопросов финансового характера, хорош для взаимоотношений, обучения и экзаменов. В делах следует проявить напор и агрессию, чтобы добиться своего.

Совет: Подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Суббота, 25 мая 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Быка. Несмотря на то что в этом дне присутствуют звезды Небесного счастья и небесного успеха, они вынуждены терпеть неблагополучное соседство Красного феникса и Абордажного Крюка, которые обнуляют все их положительные свойства. И поэтому ничего важного лучше на него не намечать.

Есть в этом дне тем не менее и позитивный потенциал - при обращении к врачу согласно древним текстам болезнь будет излечена, а опасные события можно обернуть так чтобы получить благоприятный исход. Помощь от вышестоящих людей будет получена.

Но в работе с документами могут возникать ошибки и неприятности - поэтому лишний раз лучше перепроверить.

Совет: Не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Воскресенье, 26 мая 2024 года

5-tv.ru

День Стального Тигра не может похвастаться красивыми и добрыми звездами, поэтому самое лучшее в такой день - отдохнуть, перезагрузиться, обдумать свои планы и стратегии, или провести его за чашечкой чая в теплой компании друзей.

Совет: Ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

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